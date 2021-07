Homem pula em rio com crocodilos para fugir do trânsito e termina preso

Estressado com a quantidade de carros parados na frente do caminhão em que estava como passageiro, Jimmy Jennings decidiu sair do veículo e pular em um rio repleto de crocodilos para fugir do trânsito. O caso aconteceu na região de Butte La Rosa, em Louisiana, nos Estados Unidos, e o homem terminou preso. As informações são do portal Último Segundo.

O homem se jogou de mais de 30 metros, da ponte do rio Atchafalaya, conhecido pela quantidade de crocodilos que vivem por lá. A cena foi filmada e compartilhada no último sábado, 10, no Facebook.

Jennings disse à imprensa local que machucou o ombro quando caiu, foi levado pela correnteza e não conseguiu mais nadar. "Quando bati na água eu machuquei meu ombro e comecei a nadar, não pude voltar ao caminhão porque a correnteza era muito forte", relatou. "Fiquei de duas a três horas na água. Pensei que ia morrer, mas Deus me salvou", disse o homem.

Ele disse que só conseguiu se salvar quando chegou em uma ilha e caminhou um longo percurso até uma casa, de onde pediu ajuda. Ele foi levado de barco até a ponte da qual pulou. No local, foi recebido por policiais.

"Eu estava andando e ouvi os policiais apontando as armas e dizendo para eu colocar as mãos para cima. Eu disse que não podia porque meus ombros estavam machucados, então mandaram eu ir para o chão e me algemaram", contou.

Jimmy foi detido por invasão criminosa, mas foi liberado em seguida.