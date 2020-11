Homem pula em lago e salva cachorro da boca de jacaré

Um cachorro teve a sorte de um homem ter conseguido salvá-lo da boca de um jacaré — que não é um dos maiores já visto na região, na Flórida (EUA).

O momento tenso foi registrado e viralizou na internet. O cãozinho está bem e saiu andando, mesmo que um pouco machucado e assustado, da margem do lado.

O cão assustado começa a chorar e, então, o homem pula no lago e agarra o jacaré com as duas mãos para abrir as mandíbulas dele.

Por causa da ação do dono, o pet se solta e corre.