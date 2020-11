Homem 'protesta' contra lockdown fazendo compras só de cueca e máscara; veja

Vestindo apenas uma cueca e máscara, um homem entrou em um supermercado para protestar contra as medidas de restrição estabelecidas em Newport, no País de Gales. O governo local proibiu a venda de roupas em supermercados por não considerá-las itens essenciais durante a pandemia do coronavírus.

O protestante em trajes sumários é Chris Noden, de 38 anos. Ele foi detido pela equipe de segurança da loja. Chris estava acompanhado da mulher, Dawn, que filmou o marido subindo as escadas rolantes do mercado apenas de roupa íntima.

No vídeo, a mulher apoia o protesto do companheiro: "A política da loja diz que roupas não são essenciais. Deixem ele comprar algumas roupas", reclamou.

“I thought clothes weren't essential?': Furious father strips down to his PANTS before attempting to enter Tesco in Wales in protest at 'non-essential' items rule



