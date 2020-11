Homem é traído por só querer saber de futebol: encontros eram na data e horário dos jogos

Uma mulher de 32 anos, residente em Chester, na Inglaterra, compartilhou na imprensa britânica sua experiência de traição. De acordo com Sasha, Steve, o homem com quem se casou preferia durante o matrimônio ver os jogos do Liverpool a ter relações com ela. Revoltada com a situação, optou por se vingar do marido.

"A vida dele é ver jogos de futebol. Quando não os vê na TV, está com os amigos em pub comentando sobre o jogo", lamentou a mulher. "No último ano, foi ainda pior, já que o Liverpool não ganhava o campeonato há 30 anos", contou Sasha em entrevista ao Mirror.

A esposa teve a esperança de que o lockdown imposto pela pandemia do novo coronavírus iria trazer o companheiro de volta para o relacionamento. No entanto, segundo ela, o que ocorreu foi o contrário, já que Steve ficou ainda mais estressado porque não iria ver seu time ser campeão do Campeonato Inglês.

Para dar um “gelo” no marido, ela seguiu o conselho de uma amiga, que sugeriu que se entrasse em um site de relacionamentos. A mulher arriscou. Em menos de 24 horas, teve mais de 20 homens flertando com ela. Sem pensar muito, encontrou-se com um, que também estava cansado de seu relacionamento.

Sasha revelou que os encontros foram facilitados porque o marido sempre estava distraído com os jogos do Liverpool, bastando apenas ver a tabela do campeonato e combinar na mesma data e horário.