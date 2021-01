Homem é suspeito de incendiar o próprio restaurante por causa da crise; veja

Um homem foi preso após ser acusado de incendiar o próprio restaurante, em agosto de 2020. Ele estaria passando por problemas financeiros devido à pandemia de Covid-19. O caso aconteceu no bairro do Queens, em Nova Iorque (EUA).

Segundo o Corpo de Bombeiros, Asif Raja, de 54 anos, era o dono do Ignited Restaurante & Lounge e ateou fogo no local. O acusado foi preso após a investigação.

As imagens que foram divulgadas mostram o homem subindo as escadas e andando pelo salão antes de colocar fogo nas mesas e no piso. De acordo com os bombeiros, Raja usou as próprias chaves para entrar no restaurante.

"Estamos extremamente gratos por ninguém ter se ferido durante este incidente e pela colaboração entre todas as agências de aplicação da lei envolvidas em levar esse indivíduo à justiça", disse o comissário de incêndio Daniel A. Nigro.