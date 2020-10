Homem é preso em aeroporto com quase 1Kg de ouro no ânus

Uma situação parece que começou a 'virar moda': valores irregulares colocados no ânus.Deste vez, um homem foi preso após esconder 972 gramas de ouro. O caso ocorreu no último dia 13, na Índia. De acordo com as autoridades locais, o homem queria evitar o pagamento de imposto de 18% sob o preço das barras.

Ouro encontrado (Divulgação)

Ele foi pego no Aeroporto de Cananor, no estado de Kerala, no sudoeste do país. O homem veio de Dubai, nos Emirados Árabes, em um voo da companhia GoAir e chamou a atenção de policiais pela forma como andava. Após uma revista íntima, foi descoberto o contrabando. A estimativa é de que as peças valiam US$ 60 mil, mais de R$ 300 mil na cotação atual.

A situação tem sido recorrente no local. No último dia 8, no mesmo aeroporto, outro homem foi preso pelo mesmo motivo. Ele escondia 615 gramas de ouro no reto e também havia saído de Dubai em direção a Índia em um voo comercial. No Brasil, o senador Chico Rodrigues (DEM-RR) foi encontrado, na semana passada, escondendo R$30 mil em espécie na cueca.