Homem é esquartejado após oferecer quarto para mulher que saiu de hospital psiquiátrico

O corpo de um aposentado de 67 anos foi encontrado esquartejado na própria casa após oferecer uma estadia para uma mulher que havia deixado um hospital psiquiátrico. O caso aconteceu em Uccle, comuna de Bruxelas (Bélgica).

O corpo da vítima, identificada como Jean, foi encontrado desmembrado e já em estado de decomposição no seu apartamento.

A polícia encontrou, no último dia 27 de fevereiro, a cabeça de Jean guardada em uma mala enquanto outras partes do corpo estavam espalhadas pelo apartamento e varanda do imóvel.

Peritos estimam que Jean tenha sido morto dois meses antes de os seus restos mortais terem sido encontrados. O assassinato só foi descoberto depois que uma mulher chamada Jessica, de 35 anos, ligou para a polícia dizendo que queria acabar com a sua vida.

A hipótese inicial é que Jean tenha hospedado a mulher em sua residência por vários meses após ela ter alta do hospital. A causa da internação da mulher não foi informada.

A polícia prendeu Jessica por assassinato e profanação de cadáver.

"A vítima a hospedou regularmente durante vários meses depois de conhecê-la quando ela tinha acabado de sair de um hospital psiquiátrico e não tinha onde ficar", disse um morador, suspeitando que a beleza de Jessica, chamada de "loira bonita", tenha encantado Jean.