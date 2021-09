Homem é condenado a 10 dez anos após injetar sêmen nas nádegas de mulher desconhecida

O norte-americano Thomas Stemen, de 53 anos, foi condenado a dez anos ao injetar sêmen em uma mulher utilizando uma seringa, em fevereiro do ano passado, em um mercado em Churchtown, no estado de Maryland. As informações são do IG.

Na ocasião, Katie fazia as compras em uma mercearia quando o acusado entrou no estabelecimento e aplicou a seringa nos glúteos da vítima. A mulher chegou a gritar com Stemen perguntando se ele a queimou com o cigarro, mas o rapaz negou as acusações.

Em entrevista à emissora WTTG, ela contou que ao chegar em casa notou uma mancha vermelha, indicativo de um ferimento, e sentiu que sua calça estava molhada. O ferimento evoluiu e Katie teve que ir ao hospital.

Investigações da polícia levaram os agentes ao, até então suspeito, e conseguiram localizar dentro do veículo dele uma seringa com um líquido incolor. Eles também acharam uma outra seringa na prateleira de cima de seu armário de remédios e outras espalhadas pela casa.

Após serem realizados testes laboratoriais, foi constatado que era sêmen, compatível com o DNA do suspeito. Ele foi preso pelos agentes.