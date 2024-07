Homem é acusado de ameaçar de morte promotor e juiz do caso Trump

Um homem do estado norte-americano de Nevada foi acusado de ameaçar de morte o promotor que obteve a condenação criminal e o juiz que presidiu o julgamento do ex-presidente e candidato republicano à Presidência, Donald Trump, informam documentos judiciais e uma pessoa próxima ao tema.

Spencer Gear foi acusado em uma corte federal de Nevada, no dia 16 de julho, por 22 crimes de ameaça de matar ou ferir autoridades. Ele fez inclusive uma ligação telefônica no começo de junho para Nova York, ameaçando matar dois indivíduos representados pelas siglas "A.B." e "J.M.".

O indiciamento não indicou o nome completo dos alvos, mas uma fonte próxima ao caso disse que seriam o procurador distrital de Manhattan Alvin Bragg e o juiz Juan Merchan.

Gear disse ser inocente, mas foi preso após uma audiência judicial em Las Vegas, na terça-feira (23/7), apontam documentos. O advogado dele não respondeu imediatamente a uma solicitação para que comentasse o caso.

Trump foi condenado no dia 30 de maio por 34 crimes de falsificação de registros financeiros para encobrir o suborno a uma atriz pornô antes da eleição de 2016. Ele prometeu recorrer do veredito após receber sua sentença, em 18 de setembro.

O indiciamento de Gear também citava ameaças contra pessoas cujas iniciais batiam com a de juízes federais de Washington que presidiram casos de pessoas acusadas de conexão com o ataque do dia 6 de janeiro de 2021, contra o Capitólio.

Os advogados de Trump se negaram a comentar.