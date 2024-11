Homem descobre doença rara após ir ao hospital por conta de resfriado

Simon English, um ex-bombeiro de 55 anos, acreditava estar precisando ir ao médico por estar sentindo sintomas de um resfriado. Desta forma, foi até um hospital em Yorshire, no Estado Unidos, para receber atendimento na emergência.

Acontece que quando ele foi atendido por um médico, acabou recebendo o diagnóstico de que estava com uma bactéria mortal dentro da nádega esquerda. Para conseguir se recuperar, ele teve que ficar internado por três meses na UTI.

PORÉM...

Simon chegou ao hospital com alguns sintomas de resfriado, mas acabou recebendo a notícia de que estava com fasciíte necrosante, segundo os médicos locais. Essa doença se trata de uma infecção bacteriana que causa a "morte" de partes do tecido mole do corpo.

A doença fasciíte necrosante é considerada rara, em que o seu início é por meio de uma lesão na pele invadida por bactérias e tem um desenvolvimento muito rápido. A doença é conhecida como "doença devoradora de carne" e pode ser fatal quando entra em parte do corpo como sangue, músculos ou pulmões.

Diante da gravidade do problema, o ex-bombeiro teve que ser internado rapidamente, em que o seu tratamento durou três meses na UTI. Atualmente, ele já está se recuperando. “É assustador quando você pensa sobre essa bactéria. É sério, agora parece que um tubarão me mordeu e fiquei com uma aparência de 70 anos, depois de ficar na UTI por tanto tempo.”, afirma Simon. Enquanto esteve internado na UTI, ele chegou a conversar com uma das enfermeiras que cuidou dele. “Uma das enfermeiras da equipe, me disse que se eu tivesse demorado um pouco mais, talvez não estivesse aqui”, completou.