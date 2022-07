Homem de 50 anos enfia garrafa no ânus e vai parar em hospital por não conseguir tirar

Um homem iraniano de 50 anos acabou no hospital depois de enfiar uma garrafa de 19 centímetros no ânus. Ele sentia fortes dores abdominais, constipação e incapacidade de ir ao banheiro, quando sua mulher o levou ao hospital. Os médicos descobriram então a garrafa alojada em seu intestino. A história foi reportada pelo Daily Mail.

De acordo com o jornal britânico, o homem ficou com medo da reação a mulher teria ao descobrir que ele havia introduzido o objeto no ânus. Por isso, levou três dias para finalmente procurar ajuda.

garrafa presa no intestino apareceu em resultado de exame (Reprodução)

O homem de 50 anos foi submetido a uma tomografia computadorizada, que mostrou a garrafa de 250 ml alojada em seu intestino. Ele teria enfiado o objeto por conta própria, mas não conseguiu removê-lo. Dessa forma, a garrafa chegou a atingir o intestino grosso do homem.

Mais comum do que parece

Ainda de acordo com o jornal britânico, médicos têm notado que a maioria dos casos de pessoas que inserem objetos no ânus ocorre com homens na faixa de 30 a 40 anos.

Objetos como lâmpadas, garrafas, cassetetes, latas de spray corporal, e até seringas de tempero já foram usadas usadas por pacientes, de acordo com os médicos.

Os casos estão longe de ser novidade para os médicos britânicos. O Daily Mail revelou que somente no último ano, 400 objetos estranhos foram retirados de ânus ingleses.