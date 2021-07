Homem de 40 anos é o primeiro no mundo a quebrar o pênis verticalmente

Médicos no Reino Unido registraram o primeiro caso conhecido de pênis fraturado verticalmente durante o sexo. As informações foram divulgadas pelo Daily Mail.

O membro do homem de 40 anos “dobrou-se contra o períneo da parceira”, ou a área entre o ânus e os genitais, antes que uma laceração de 3 cm se abrisse em sua base.

Os médicos não disseram em que posição ele estava, mas as fraturas do pênis são mais comumente desencadeadas por posições "estilo cachorrinho" e "homem por cima", escreveram eles.

Não há ossos no pênis, mas as rupturas geralmente acontecem quando o pênis de um homem desliza para fora de sua parceira e é repentinamente dobrado, o que pode causar um inchaço doloroso.

Médicos que trataram do paciente, que se acredita ser de York, revelaram a história em um relato de caso no British Medical Journal.

Eles disseram que todas as fraturas de pênis registradas anteriormente eram horizontais.

Mas, neste caso, ele dividiu a túnica albugínea - a camada protetora em torno do tecido erétil que bombeia o sangue para essa área.

O médico disse que nenhum som de “estalo” foi ouvido quando a quebra ocorreu, o que acontece quando as fraturas são horizontais.

Mas o pênis do paciente gradualmente inchou após o ferimento.

Seis meses após o tratamento da lesão, os médicos disseram que o homem ainda era capaz de obter “ereções da mesma qualidade das anteriores à lesão”.

Os médicos acrescentaram que não houve curvatura duradoura do pênis ou cicatrizes palpáveis.

Sexo perigoso

Os urologistas disseram que 88,5 por cento das fraturas do pênis ocorrem durante o sexo, com um estudo de 20 anos descobrindo que “estilo cachorrinho” ou de quatro e “homem por cima” eram as posições mais comumente culpadas.

Outras causas de quebra do pênis incluem masturbação, posição para dormir e taqaandan - a prática de dobrar o pênis à força, que é realizada principalmente nos países do Oriente Médio, de acordo com o relatório.

Homens na casa dos 40 anos têm maior probabilidade de sofrer fratura do pênis e em até 71 por cento dos casos.

A Associação Britânica de Cirurgiões Urológicos recomenda operar pênis fraturado dentro de 24 horas para reduzir o risco de problemas de longo prazo, como disfunção erétil.

Uma fratura peniana ocorre quando o apêndice está sujeito a um traumatismo agudo e contundente, que pode ocorrer durante uma relação sexual vigorosa ou durante a masturbação.

Dezesseis por ano

Desde 1924, 1.600 casos foram registrados em todo o mundo - cerca de 16 ocorrências por ano.

Os pesquisadores notaram que em 50 por cento dos casos, um som de estalo horrível pode ser ouvido. Quatro em cada cinco vítimas do sexo masculino perderam a ereção.

Aqueles que já foram traumatizados por quebrar o pênis muitas vezes sofrem de problemas de disfunção erétil e uma vida inteira de sexo doloroso.