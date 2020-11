Homem com covid-19 é filmado morrendo em banheiro de hospital

Um idoso com covid-19 foi filmado morrendo dentro de um banheiro no pronto-socorro de um hospital de Nápoles, na Itália. As imagens, publicadas na quinta-feira (12), viralizaram e causaram discussões. O vídeo mostra o homem caído sobre o vaso sanitário.

O senhor, que não teve a identidade divulgada, já estava em tratamento para covid-19 no Hospital Cardarelli. A causa da morte não é conhecida, embora haja suspeitas de que ele tenha sofrido um ataque cardíaco.

#Nápoles Un paciente con #coronavirus fue encontrado muerto en el baño de la sala de emergencias del Hospital Cardarelli. https://t.co/x6oHMrD4sU 📹 "Lo filmé porque la situación aquí es terrible" "Pedí ayuda pero nadie me escuchó" Rosario Lamonica #ANSA #Covid_19 #Italia pic.twitter.com/QkwpAX2MqJ — Sandy Clivati 😷 🇦🇷 (@sandraclivati) November 12, 2020

Fontes do hospital dão conta que uma pessoa teria entrado no banheiro para gravar a situação enquanto uma equipe estava fora, procurando uma maca para o corpo.

O gerente geral do hospital, Giuseppe Longo, reprovou a ação. "É deplorável que tais eventos sejam objeto de exploração com o objetivo de construir sugestões terríveis e perigosas na opinião pública", disse.

O chanceler Luigi Di Maio afirmou que "as imagens do paciente encontrado morto no Hospital Cardarelli, em Nápoles, são chocantes".

“Agora temos de intervir imediatamente e temos de fazê-lo, sobretudo no Sul, que corre o risco de implodir. Penso que o nosso governo não deve perder tempo e deve responder, como sempre fez”, relatou. Di Maio acrescentou que “as agências [de saúde] locais devem proteger seus cidadãos”.

De acordo com profissionais de saúde da cidade italiana, a situação nos hospitais da cidade estava “à beira do colapso”, como muitos outros em todo o país.