Holandês é indiciado por ser doador excessivo de sêmen e pode ter 550 filhos

O holândes Jonathan Jacob Meijer, de 41 anos, está sendo indiciado por agir ilegalmente sendo doador excessivo de semên. O caso está na justiça na tentativa de impedir que ele doe mais e espermatozóides e para que as reservas de espermas que estão em um laboratório sejam destruídas. Por doar mais que o permitido por lei, o homem enganou centenas de mulheres ao não informar que já era pai.

Segundo a entidade Donor Child Foundation, que junto de uma das mães entraram com um processo em conjunto contra o homem, Meijer pode ser pai de 550 crianças. Mark de Hek, o advogado da fundação, disse que Meijer havia quebrado uma promessa de ter não mais do que 25 filhos. Ties van der Meer, dono da entidade, disse que "pode ser muito difícil mentalmente para os filhos de um doador saber que seu seu pai biológico tem muitos filhos".

Ele considera ainda um grande risco caso as pessoas entrem em um relacionamento sem saber que são parentes, já que, caso venham a ter um filho, as chances de nascer com deficiências ou graves doenças genéticas é maior devido ao grau de parentesco, que influencia diretamente na formação dos genes.

No ano de 2017, a Sociedade Holandesa de Obstetrícia e Ginecologia informou que Meijer era pai de 102 crianças em dez clínicas distintas na Holanda. Tempos depois, ele foi adicionado em uma “lista proibida” do país sobre as excessivas doações, o que lhe levou a doar seu esperma no exterior.

Em 2021, Meijer comentou sobre as acusações ao The New York Times: "Sei que as pessoas são rápidas em me julgar ou pensam que doo por motivos narcisistas. Mas o que me motiva como doador é apenas fazer algo realmente grande com apenas uma pequena ajuda, a valorização dos destinatários e os sentimentos e lembranças calorosas que compartilho com as crianças e os destinatários."

Segundo informações do AD, essa é primeira vez que um doador de semên deverá comparecer ao tribunal por conta de suas doações. A Donor Child Foundation aguarda que a audiência aconteça no próximo dia 13 de abril. O juiz responsável pelo caso ordenou que o Meijer se faça presente na ocasião.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)