Herdeiro de fortuna de R$ 1,6 bi é preso após esfaquear amigo de infância

O herdeiro de uma grande empresa de itens de padaria foi preso após assassinar brutalmente o amigo de infância, que morava com ele, em Cardiff, no País de Gales, no Reino Unido. O crime ocorreu às vésperas do natal, em 23 de dezembro do ano passado.

Segundo as autoridades, Dylan Thomas, de 24 anos, teria feito pesquisas sobre “anatomia do pescoço” na internet antes de matar o colega, William Bush, de 23 anos, quem ele conhecia desde a escola primária.

Segundo revelado no julgamento, realizado na última quarta-feira (13), a vítima estava planejando se mudar com uma namorada, afirmou o jornal britânico ‘The Sun’.

O acusado, que admitiu ter cometido o crime, é herdeiro do império empresarial de seu avô, que inclui as famosas Peter's Pies. A gigante britânica de alimentos está avaliada em cerca de US$ 292 milhões (mais de R$ 1,6 bilhão na cotação atual).

Na noite do assassinato, Thomas havia dito ao amigo que precisava vê-lo antes que os dois fossem para casa no Natal. De acordo com o que foi descrito no tribunal, ele teria persuadido Bush a ir para seu quarto, onde o esfaqueou na nuca com uma faca de pressão em um "ataque frenético”. Bush tentou fugir, mas foi perseguido por Thomas e acabou sendo alcançado. Ele foi esfaqueado repetidamente na cabeça e no peito e sucumbiu após sofrer uma “laceração fatal em uma artéria no pescoço”, de acordo com o promotor do caso.

Ele sofreu ao todo 37 facadas, incluindo 13 na parte frontal e na lateral do pescoço, noticiou a 'BBC'.

Dylan Thomas (à esquerda) e William Bush (à direita) (Foto: Reprodução/NY POST)

Em depoimento, a namorada de Bush afirmou que Dylan estava ‘doente’ e havia falado sobre ‘matar seu único amigo’ antes do crime. O relacionamento dos amigos teria mudado depois da vítima falar sobre morar com a namorada.

Um mês antes do homicídio, em 6 de novembro de 2023, Thomas foi preso por tentar escalar a cerca do Palácio de Buckingham. Ele estava em liberdade sob fiança na época do assassinato.

Desde sua prisão, Thomas vem recebendo tratamento para esquizofrenia em um hospital. Ele se declarou culpado de homicídio culposo de Bush, mas negou as acusações de assassinato. O julgamento segue em andamento.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)