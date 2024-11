Príncipe William em Belém? Herdeiro do trono britânico está 'ansioso' com sua viagem à COP 30

O príncipe William, filho mais velho de Charles III e herdeiro do trono do Reino Unido, está "ansioso" por sua viagem ao Brasil, para participar da 30ª edição da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30), que será realizada em novembro do próximo ano, em Belém. As informações foram divulgadas pelo jornal britânico Daily Mail, citando fontes próximas à família real.

A reportagem do jornal afirma ainda que William também pode sediar na capital paraense a cerimônia de premiação do Earthshot Prize, iniciativa criada por ele para reconhecer projetos inovadores em prol do meio ambiente.

Para o futuro rei do Reino Unido, a COP 30 será uma oportunidade de promover "otimismo urgente" em relação à crise climática.

“Ano que vem, a COP acontecerá no Brasil e promete ser extremamente importante. O príncipe de Gales está ansioso para desempenhar seu papel lá”, disse a fonte ouvida pelo Daily Mail.

Família real no Pará

Caso a visita a Belém se concretize, não será a primeira vez que herdeiros do trono britânico visitam o Pará. Os pais de William, o então príncipe Charles - atualmente, rei Charles III - e a princesa Diana, desembarcaram em terras paraenses em 22 de abril de 1991. Na ocasião, além de Belém, eles visitaram Parauapebas, na região de Carajás, e participaram de encontros sobre o meio ambiente.