Helicóptero com seis pessoas a bordo cai e fica pendurado em Medellín; todos sobrevivem

Em Medellín, na Colômbia, um helicóptero destinado a passeios turísticos enfrentou um acidente pouco após a decolagem nesta segunda-feira (26). A queda ocorreu em meio a uma perda de controle da aeronave, capturada em vídeos que circulam nas redes sociais, onde é possível observar o helicóptero girando pelo ar pelo menos cinco vezes antes de colidir com uma antena de telecomunicações.

Apesar da gravidade do incidente, as seis pessoas a bordo conseguiram sobreviver. Entre elas, um dos pilotos foi hospitalizado devido a uma fratura na perna esquerda e várias lacerações pelo corpo. De acordo com informações do jornal El Colombiano, dois passageiros eram da Costa Rica e um terceiro era colombiano-americano. Surpreendentemente, eles conseguiram sair da aeronave por conta própria e não necessitaram de atendimento médico.

A remoção do helicóptero do local do acidente ocorreu durante a madrugada desta terça-feira (27), conforme relatado pelo jornal El Colombiano. As autoridades já iniciaram uma investigação para determinar se a queda foi ocasionada por falha técnica.