Ex-presidente do Chile, Sebastián Piñera morre em queda de helicóptero

O ex-presidente do Chile, Sebastián Piñera, de 74 anos, morreu nesta terça-feira (6) em um acidente de helicóptero. O aparelho que caiu em um lago na cidade de Lago Ranco, região central do Chile, deixando outras três pessoas feridas. O governo chileno e a equipe do empresário confirmaram a morte.

O acidente, segundo autoridades, ocorreu por volta das 14h57, horário local, no Lago Ranco. A aeronave envolvida no incidente pertenceria a uma propriedade privada.

Piñera, que possuía uma residência na região rural onde ocorreu a queda do helicóptero, a utilizava durante as férias. O ex-presidente estava retornando de um almoço na residência do empresário José Cox quando ocorreu o acidente.

Condições meteorológicas ruins na região do acidente

Relatos indicam que as condições meteorológicas na região do acidente eram adversas, com fortes chuvas no momento da tragédia.

Até o momento, as identidades dos demais ocupantes da aeronave não foram oficialmente confirmadas. Testemunhas relatam que as pessoas que sobreviveram conseguiram saltar do helicóptero antes de sua queda.

Em uma coletiva de imprensa, a ministra do Interior do Chile anunciou que os sobreviventes estão fora de perigo e que Gabriel Boric, o atual presidente do país, decretou luto nacional em virtude da morte de Sebastián Piñera.

A autoridade também informou que será realizado um funeral de Estado em homenagem ao ex-presidente Piñera, que governou o país duas vezes: entre 2010 e 2014; e entre 2018 e 2022.