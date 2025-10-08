Capa Jornal Amazônia
Mundo

Hamas pede que Trump não permita que Israel atrase a implementação do acordo de Gaza

Estadão Conteúdo

O Hamas pediu ao presidente dos EUA, Donald Trump, e a partes árabes, islâmicas e internacionais que obriguem o governo de Israel a implementar "plenamente os requisitos do acordo" e não permitam que os israelenses evitem ou atrasem a execução do que foi acordado, em nota enviada nesta quinta-feira.

"O Hamas anuncia que chegou a um acordo que estipula o fim da guerra em Gaza, a retirada da ocupação, a entrada de ajuda e uma troca de prisioneiros", diz, ao ressaltar que o objetivo é alcançar "o fim do genocídio" contra nosso povo palestino e a retirada da ocupação da Faixa de Gaza. No texto, o grupo agradece os esforços dos países mediadores, Catar, Egito e Turquia, bem como os de Trump.

Ainda, o Hamas afirma que os sacrifícios do povo "não serão em vão". "Permaneceremos fiéis ao nosso compromisso e não abandonaremos os direitos nacionais do nosso povo: alcançar liberdade, independência e autodeterminação".

