Hackers invadem site da Anvisa e colocam bandeira da Argentina

Na tarde de quarta-feira (8), hackers invadiram o site da Anvisa e trocaram o conteúdo da área de emissão de Declaração de Saúde do Viajante (DSV), formulário obrigatório para turistas vindos do exterior, por uma foto da bandeira da Argentina.

O ataque aconteceu dias depois da polêmica envolvendo a seleção de futebol do país em uma partida entre Brasil x Argentina. Na ocasião, a rodada válida para as eliminatórias da Copa do Mundo do Catar foi suspensa devido a fraudes de Declaração de Saúde de quatro jogadores argentinos. No ato de invasão, os hackers deixaram a seguinte mensagem: "Não ficamos de quarenta para passear pelos seus servidores. Vamos ser expulsos também?".

A bandeira argentina ficou no ar por cerca de duas horas e foi retirada pela segurança digital da Anvisa assim que foi identificada. A suspeita é de que um torcedor revoltado tenha sido o causador da invasão.