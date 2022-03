Guerra Ucrânia x Rússia: Ministério da Saúde envia meia tonelada de insumos e medicamentos à Polônia

O Ministério da Saúde enviou nesta segunda-feira (7) à Varsóvia, na Polônia, meia tonelada de insumos essenciais e itens médicos para apoiar a população da Ucrânia. A carga embarcou no mesmo avião da Força Aérea Brasileira (FAB) que saiu de Brasília (DF) para resgatar cerca de 70 brasileiros e familiares ucranianos que precisam deixar as zonas de conflitos - após a invasão do país por tropas russas.

“O Ministério da Saúde apoia essa ação humanitária doando insumos estratégicos e medicamentos para o enfrentamento a doenças crônicas, em ajuda à Ucrânia neste momento difícil. Neste governo, ninguém fica para trás”, disse nesta segunda o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, na cerimônia de lançamento da operação e de embarque da tripulação, na Base Aérea de Brasília (DF), ao lado dos ministros Anderson Torres, da Justiça e Segurança Pública, Braga Netto, da Defesa, e do ministro interino das Relações Exteriores, Embaixador Fernando Simas Magalhães.

Brasil manda testes de covid-19 para a Ucrânia



A carga enviada à Polônia inclui medicamentos de assistência farmacêutica básica a pessoas com hipertensão e diabetes, além de antibióticos, antitérmicos, antialérgicos, sais de reidratação e insumos para situações de emergência, bem como máscaras de proteção e testes para detecção da covid-19. Segundo diz o Ministério da Saúde, são cerca de 20 mil itens médicos para assistência às vítimas.

O Ministério da Saúde também embarcou um médico especialista para execução de protocolos sanitários referentes à covid-19 e assistência a viajantes em caso de intercorrências durante a missão.

Força-tarefa



A Operação Repatriação é uma ação interministerial que envolve as pastas da Defesa, Relações Exteriores e Saúde. A bordo do avião foram transportadas 11,6 toneladas de doação humanitária para a população ucraniana, atendendo solicitação de apoio feita pelo país.

O avião KC-390 Millennium decolou de Brasília às 15h da segunda-feira e deve pousar esta quarta-feira (9) em Varsóvia - após paradas técnicas, em Recife (PE), na Ilha do Sal (Cabo Verde) e em Lisboa (Portugal). O grupo de brasileiros repatriados ao Brasil tem chegada planejada para quinta-feira (10).

A aeronave brasileira transporta uma carga que inclui 50 purificadores de água de tecnologia e fabricação nacionais, com capacidade combinada para purificar por volta de 300 mil litros de água por dia. Além disso, também são transportadas cerca de nove toneladas de alimentos desidratados de alto teor nutritivo, equivalente a cerca de 360 mil refeições. Os suprimentos desembarcados no aeroporto de Varsóvia serão entregues à Ucrânia em coordenação da Embaixada do Brasil na Polônia com autoridades do país ocupado pelas tropas russas.

O avião multimissão KC-390 Millennium é a maior aeronave militar desenvolvida e fabricada no hemisfério sul. A aeronave já foi empregada em outras missões especiais de ajuda humanitária, como no Líbano (2020) e no Haiti (2021).

Segundo diz o governo federal, a assistência emergencial aos cidadãos brasileiros que deixam a Ucrânia inclui a abertura de dois postos de atendimento consular do Itamaraty, na cidade de Lviv, localidade próxima à fronteira com a Polônia para onde se tem dirigido grande fluxo de brasileiros; e em Chisinau, capital da Moldávia, a fim de facilitar a assistência a brasileiros que buscam a saída da Ucrânia via Romênia.

"Os cidadãos brasileiros na Ucrânia continuam a contar com apoio de funcionários locais da Embaixada em Kiev, bem como das Embaixadas do Brasil na Polônia, na Romênia, na Hungria e na Eslováquia, que seguem operando núcleos de apoio a brasileiros que estejam deixando a Ucrânia", diz o governo brasileiro.

Animais de estimação também voltam ao Brasil



Por sua vez, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento diz que está promovendo a liberação de transporte de animais de estimação, para que possam regressar ao Brasil com os seus donos.

"Para isso, está dispensada a apresentação do Certificado Veterinário Internacional (CVI) emitido ou endossado pelas autoridades veterinárias dos países de origem desses animais e a apresentação de atestado de vacinação ou qualquer outra certificação sanitária durante o ingresso no país", diz o governo federal.

Vistos temporários humanitários



No dia 3 de março os Ministérios das Relações Exteriores e da Justiça e Segurança Pública publicaram portaria que concede visto temporário e autorização de residência para fins de acolhida humanitária para ucranianos e apátridas que tenham sido afetados ou deslocados pela situação de conflito armado na Ucrânia.

Na sexta-feira (4) a Casa Civil da Presidência da República também emitiu nota facilitando as condições de entrada no país de refugiados provenientes da Ucrânia. A medida segue as regras de excepcionalidade e de temporalidade previstas na Portaria Nº 666, de 20 de dezembro de 2021, e estabelece as condições de entrada no país, em decorrência dos riscos de contaminação e disseminação do Sars-CoV-2.