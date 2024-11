Guerra Ucrânia x Rússia em cenário de incerteza após vitória de Trump

Após a vitória de Donald Trump nas eleições americanas, a guerra na Ucrânia entra em uma fase de incerteza. Trump, que durante seu governo anterior manifestou posições ambivalentes em relação à OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte) e uma postura de aproximação com a Rússia, representa uma mudança substancial em relação à política que foi defendida por Joe Biden. Para a Ucrânia, que desde 2022 enfrenta um conflito em seu território, o futuro do apoio norte-americano é uma questão que ganha novos contornos, e a postura da Casa Branca sob a liderança de Trump poderá determinar as direções da guerra.

Desde o início do conflito, Biden tem sido um aliado central para a Ucrânia. Sua administração destinou bilhões de dólares em ajuda militar, fornecendo armas de alta tecnologia, sistemas de defesa avançados e apoio logístico. Além disso, Biden trabalhou para coordenar a resposta dos aliados da OTAN e da União Europeia, impondo sanções severas à Rússia e reforçando a segurança na fronteira oriental da aliança. Em fevereiro de 2023, ele fez uma visita a Kiev, onde reiterou seu compromisso com a soberania da Ucrânia, uma ação que Zelensky descreveu como um "momento crucial de esperança" para o país. Biden não só consolidou a linha dura contra Moscou, mas também impulsionou a agenda de fortalecimento da OTAN e a expansão da organização, com a entrada da Suécia e Finlândia na aliança como uma forma de criar um bloqueio ainda mais sólido contra a Rússia.

Trump, em contrapartida, sempre demonstrou ceticismo em relação à Ucrânia e ao papel dos Estados Unidos na OTAN. Em seu governo, questionou abertamente os custos do apoio militar à Europa, sugerindo que os países europeus deveriam assumir uma parcela maior da responsabilidade por sua própria segurança. Suas declarações e decisões de política externa incluíram a retirada de tropas dos EUA da Alemanha e a ameaça de reduzir o apoio militar aos aliados que não aumentassem seus gastos com defesa. Para Trump, a principal prioridade em sua política externa era a contenção da China e a renegociação de acordos comerciais. Embora tenha sancionado a Rússia em resposta a ações de hacking e à interferência nas eleições de 2016, Trump evitou ações mais duras contra o Kremlin, ao mesmo tempo que expressava admiração pelo presidente russo, Vladimir Putin.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, também expressou sua preocupação diante da perspectiva de um novo governo Trump. Em entrevista à BBC, ele afirmou que, embora "a Ucrânia confie na parceria com os Estados Unidos, a manutenção desse apoio depende de cada governo". Em uma declaração mais recente, quando questionado sobre a possível reeleição de Trump, Zelensky respondeu que “quem valoriza a liberdade estará do nosso lado,” uma resposta que demonstra sua esperança de que o próximo presidente norte-americano compartilhe o compromisso com a defesa da soberania da Ucrânia.

Trump promete dar prioridade a uma "política de paz" que, segundo ele, traria as partes para uma mesa de negociações em menos de 24 horas. Ele declarou várias vezes que a guerra na Ucrânia poderia ser “facilmente resolvida”, e chegou a afirmar que, se estivesse no poder, o conflito nunca teria acontecido. Contudo, suas falas são vistas por muitos analistas como uma abordagem simplista para uma crise complexa e prolongada, uma vez que as demandas da Rússia em relação à Ucrânia, incluindo o reconhecimento da anexação da Crimeia e de outras regiões, permanecem inaceitáveis para Kiev e para boa parte da comunidade internacional.

O presidente eleito também não poupou Zelensky de críticas durante seus comícios eleitorais, chamando-o repetidamente de "o maior vendedor da Terra". Segundo o republicano, o presidente ucraniano recebeu bilhões de dólares de ajuda militar dos EUA desde o início da guerra em 2022.

"Isso não significa que eu não queira ajudá-lo, pois tenho muita pena dessas pessoas. Mas ele nunca deveria ter deixado a guerra começar. A guerra é uma derrota", disse Donald Trump.

Para a população ucraniana e seus aliados, a mudança de governo nos EUA é, portanto, uma fonte de incerteza que se soma aos desafios enfrentados no campo de batalha e na reconstrução de cidades destruídas. Nos últimos meses, a Ucrânia tem resistido ao avanço das tropas russas com o apoio das armas e dos sistemas de defesa fornecidos pelo Ocidente. Mas, sem uma garantia clara de continuidade desse auxílio, o futuro da resistência ucraniana está em jogo.

A Europa, por sua vez, também avalia suas opções. Embora o apoio europeu à Ucrânia seja forte, a capacidade de mobilizar recursos sem o auxílio dos EUA ainda é limitada. Alemanha, França e Reino Unido lideram o apoio logístico e humanitário ao conflito, mas enfrentam suas próprias limitações econômicas e políticas. A falta de uma liderança americana clara na aliança ocidental poderia forçar a Europa a rever suas políticas de segurança e defesa, possivelmente assumindo uma postura mais independente, porém menos robusta em termos de poder militar.

A mudança na presidência dos Estados Unidos vem em um momento crítico para a Ucrânia. O comandante-chefe da Ucrânia, Oleksandr Syrskyi, disse que a situação na linha de frente “continua difícil” e certas áreas “exigem renovação constante de recursos de unidades ucranianas" em uma declaração no último sábado, 2.

O presidente ucraniano disse esta semana que já teve uma conversa “produtiva” com Donald Trump após a sua eleição. “Ainda não podemos saber quais serão suas ações específicas. Mas esperamos que a América se torne mais forte. Este é o tipo de América que a Europa precisa. E uma Europa forte é o que a América precisa”, disse Zelensky.