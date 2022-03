Guerra na Ucrânia: Imagens mostram troca de fogo na região da usina nuclear de Zaporizhzhia, na Ucrânia

Imagens divulgadas pela autoridade nuclear da Ucrânia mostram troca de fogo pelas câmeras de segurança da usina nuclear de Zaporizhzhia. Mais cedo, os russos começaram uma ofensiva na cidade ucraniana de Energodar, ao lado da maior usina nuclear da Europa. As informações são do G1. O governo ucraniano informou que desde o começo do dia, soldados russos vinham intensificando esforços para assumir o controle da usina.

A Rússia já capturou a extinta usina de Chernobyl, a cerca de 100 quilômetros ao norte da capital da Ucrânia, Kiev.

A Agência Internacional de Energia Atômica, ligada às Nações Unidas, pediu que as tropas russas e ucranianas deixem de combater na área próxima à da usina.