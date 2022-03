Guerra na Ucrânia: 13 mil civis foram retirados de cidades em conflito no dia de hoje

A vice-primeira-ministra da Ucrânia, Iryna Vereshchuk, disse que 13 mil civis foram retirados das áreas de conflitos neste sábado (12), mas que o corredor humanitário de Mariupol fracassou pela 4ª vez. Segundo os Serviços de Emergência do Estado ucraniano, foram retirados civis das cidades de: Sumy, Lebedyn, Konotop e Velyka Pisarivka. A entidade divulgou que mais de 1,4 mil carros, 113 ônibus e uma minivan passaram pelos corredores humanitários. As informações são do G1 Mundo.