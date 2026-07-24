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Guerra com Irã só acabará quando regime islâmico for derrotado, afirmou Mike Pompeo

Segundo ele, o presidente dos EUA, Donald Trump, já percebeu isso e o ex-secretário chamou de "amigável demais" o acordo

Estadão Conteúdo
fonte

Mike Pompeo em Washington (REUTERS/Jim Young)

O ex-secretário de Estado dos Estados Unidos Mike Pompeo afirmou nesta sexta-feira, 24, que a guerra com Irã só acabará quando o regime islâmico do país for derrotado. A declaração foi dada à Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) durante coletiva de imprensa no evento ExpertXP, em São Paulo.

"Já vimos que os iranianos não farão o que é necessário, que é encerrar suas capacidades nucleares e liberar o livre comércio pelo Estreito de Ormuz", disse.

Segundo ele, o presidente dos EUA, Donald Trump, já percebeu isso e o ex-secretário chamou de "amigável demais" o acordo proposto para Teerã no Memorando de Entendimento de Islamabad.

"Temos que vencer, custe o que custar. O Irã está atacando seus irmãos muçulmanos na região", enfatizou Pompeo.

Sobre enviar tropas ao Irã, o ex-secretário comentou que hoje o cenário de guerra se desenvolve de forma diferente, "basta ver na Rússia e Ucrânia", mas que o Comando Central dos EUA (Centcom, em inglês) está agindo com força total.

Apesar de a guerra já durar quase cinco meses, Pompeo acredita que o governo Trump está agindo rápido. "O mundo é um lugar mais seguro hoje graças ao EUA e a Israel", acrescentou.

Pompeo serviu como secretário de Estado de 2018 a 2021, durante o primeiro mandato Trump.

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EUA/IRÃ/GUERRA/MIKE POMPEO
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