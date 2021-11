Guarda costeira da Itália resgata 550 refugiados em mar agitado

A guarda costeira italiana resgatou 550 refugiados neste domingo, 14, na região de Roccella Jonica, na Calábria. A maioria das pessoas são jovens e crianças provenientes do Egito. Os migrantes estavam em dois barcos, sendo que o primeiro foi encontrado na noite de sábado e o segundo foi avistado na madrugada de domingo. Eles estavam no mar agitado do Sul da Itália.

Embora a maioria dos refugiados busque chegar à Itália da Líbia e da Tunísia, as autoridades observaram que um número crescente de barcos contrabandistas que se dirigem para a costa europeia estão seguindo uma rota que começa na Turquia e termina no extremo sul da península italiana.

Os refugiados que navegam do Norte da África são geralmente levados para Lampedusa, uma pequena ilha italiana, ou para portos na Sicília. Mas aqueles que deixaram a Turquia são transferidos para a Calábria ou para a Apúlia, no "calcanhar" da bota italiana. Neste ano, 57,883 mil imigrantes chegaram à Itália por via marítima.

(Fonte: Associated Press)