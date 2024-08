Grupo armado anuncia cessar-fogo durante COP 16 na Colômbia

O comandante do grupo dissidente das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), Estado-Maior Central (EMC), Andrés Patiño, anunciou nesta quinta-feira (1º/08) que o grupo fará um cessar-fogo durante os eventos da COP 16 sobre biodiversidade no país. O evento ocorre entre os dias 21 de outubro e 1° de novembro em Cali, na Colômbia.

O anúncio foi feito em vídeo e publicado nas redes sociais do grupo armado. Nas imagens é possível ver o atual líder do EMC, Iván Mordisco, cercado de homens armados.

“Para garantir o desenvolvimento da COP 16, informamos que decretamos a suspensão de operações militares ofensivas contra a força pública na cidade de Cali, no período compreendido entre 11 de outubro e 6 de novembro”, afirma o grupo no comunicado.

O EMC é uma dissidência das Farc, uma antiga organização paramilitar que atuava com guerrilhas nas regiões da América do Sul. As Farc se desfizeram depois da assinatura de acordo de paz em 2016 com o presidente da Colômbia na época, Juan Manoel Santos. Entretanto, algumas dissidências, como o EMC, continuam atuando em operações paramilitares no país.

*(Iury Costa, estagiário sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política e Economia)