Colômbia cancela cessar-fogo com algumas unidades do grupo armado EMC

BOGOTÁ (Oliver Griffin e Luis Jaime Acosta/Reuters) - O governo da Colômbia encerrou um cessar-fogo com algumas facções dos rebeldes do EMC, liderados pelo comandante Iván Mordisco, que rejeitam as negociações de paz, informou o Ministério da Defesa nesta terça-feira.

O Estado Mayor Central (EMC) foi formado por ex-combatentes dissidentes das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) que rejeitam um acordo de paz de 2016 com o Estado.

"(O cessar-fogo) continuará por três meses com o bloco Gentil Duarte, o bloco Jorge Suárez Briceño e a frente Raul Reyes", disse o Ministério da Defesa em uma mensagem via X.

Em março, o governo suspendeu um cessar-fogo com o EMC em algumas províncias devido à violência contínua.

A medida alimentou demandas da maioria das unidades do EMC para restabelecer o cessar-fogo, o que acabou provocando uma divisão interna que levou várias frentes a se retirarem das negociações.

O cessar-fogo continuará em províncias como Norte de Santander, Antioquia, Meta e Caquetá.

Iván Mordisco, cujo nome legal é Néstor Gregorio Vera, era um comandante muito temido das Farc antes de começar a liderar os rebeldes dissidentes.

O presidente Gustavo Petro prometeu acabar com o conflito de 60 anos na Colômbia, que matou 450.000 pessoas, por meio de novos acordos de paz, mas ele está enfrentando obstáculos significativos, incluindo as difíceis negociações do EMC que começaram em outubro do ano passado.

O EMC, que tem cerca de 3.800 membros, construiu clínicas, estradas e pontes em áreas onde exerce controle, uma estratégia que visa aproximá-lo da população local e dar-lhe uma posição mais forte na mesa de negociações.