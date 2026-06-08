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Governo Trump oferecerá serviço 'premium' para obtenção de visto; juiz derruba taxa de H-1B

Estadão Conteúdo

O Departamento de Estado dos EUA oferecerá um serviço "premium" de processamento acelerado para estrangeiros que solicitarem vistos de negócios ou turismo para entrar no país. O serviço custará US$ 750, além da taxa regular de solicitação de visto de US$ 185.

Em um aviso que será publicado no Federal Register ainda esta semana, o departamento anunciará um programa-piloto que permitirá aos solicitantes pagar os US$ 750 para agendar uma entrevista consular em até 10 dias após o pagamento, em embaixadas e consulados americanos selecionados.

De acordo com documentos internos obtidos pela Associated Press (AP) e por uma autoridade do Departamento de Estado que falou sob condição de anonimato, o programa-piloto funcionará de 1º de julho a 31 de dezembro.

No entanto, o pagamento da taxa pelo "serviço opcional premium" não garante que o visto será aprovado ou emitido.

Enquanto isso, o juiz federal Leo Sorokin, em Massachusetts, invalidou nesta segunda-feira as novas taxas do governo Trump para vistos H-1B, segundo o The Wall Street Journal. Ele afirmou que as autoridades extrapolaram ao impor uma cobrança de US$ 100 mil para novos solicitantes do programa para profissionais estrangeiros.

O magistrado deu razão a um grupo de estados que contestou a política e argumentou que ela prejudicava a capacidade de contratação de pessoal para faculdades e universidades públicas, escolas de ensino fundamental e médio e sistemas de saúde. A taxa gerou preocupação e caos quando foi implementada no ano passado, especialmente entre as maiores empresas de tecnologia, que frequentemente usam vistos H-1B para contratar trabalhadores qualificados muito demandados.

*Com informações da Associated Press

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