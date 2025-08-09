Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Governo Lula diz que 'deplora' decisão de Israel de expandir operação militar na Faixa de Gaza

Estadão Conteúdo

O governo Lula afirma que "deplora" a decisão de Israel de expandir as operações militares na Faixa de Gaza, incluindo uma nova incursão à Cidade de Gaza. A iniciativa foi anunciada nesta sexta-feira, 8, pelo primeiro ministro israelense, Benjamin Netanyahu.

Em nota divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores neste sábado, 9, o governo brasileiro diz que a iniciativa de Israel "deverá agravar a catastrófica situação humanitária da população civil palestina, assolada por cenário de mortes, deslocamento forçado, destruição e fome".

"Ao recordar que a Faixa de Gaza - assim como a Cisjordânia, incluindo Jerusalém Oriental - é parte inseparável do Estado da Palestina, o Brasil renova o apelo à retirada completa e imediata das tropas israelenses do território", afirma o Itamaraty, reiterando a "a urgência da implementação de cessar-fogo permanente, da libertação de todos os reféns e da entrada desimpedida de ajuda humanitária."

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

israel

hamas

guerra

cidade

gaza

tomada

plano

reação

Brasil
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

susto

VÍDEO: Passageiro fica ferido após parte de toboágua se romper em cruzeiro

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o toboágua com parte do vidro rompido e passageiros gritando

09.08.25 13h47

Munição em depósito de armas usado pelo Hezbollah explode no sul do Líbano, matando 6 pessoas

09.08.25 12h33

Como três vítimas do 11 de setembro nas Torres Gêmeas foram identificadas quase 24 anos depois

09.08.25 12h33

Tailândia acusa Camboja de plantar minas terrestres após 3 soldados ficarem feridos

09.08.25 11h43

MAIS LIDAS EM MUNDO

Mundo

Casal morre ao cair da Ponte Belém durante beijos e abraços

Ela estava encostada na ponte, em Cusco, no Peru, quando resolveu sentar no gradil

08.08.25 10h18

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

mistério

Corpo de homem desaparecido há 28 anos é encontrado em geleira derretida

A polícia local confirmou que se tratava de um homem que desapareceu em junho de 1997, após cair em uma fenda de geleira durante uma tempestade de neve

06.08.25 16h03

Obra de arte cristã

Brasileiro usa tecnologia para apontar que Santo Sudário não foi usado no corpo de Jesus

Designer Cicero Moraes usou simulações 3D para mostrar que os traços do sudário são mais compatíveis com uma escultura em baixo-relevo do que com um corpo humano

04.08.25 17h53

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda