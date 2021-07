Governo do Reino Unido manda Irlanda do Norte ampliar serviço de aborto

O governo do Reino Unido ordenou que até março de 2022 as autoridades da Irlanda do Norte passem a prestar serviços de saúde que providenciem aborto no território. As informações foram divulgadas pelo portal G1.

A Irlanda do Norte só permitia aborto em casos de risco de vida para a mãe e era a única região em que o serviço não era oferecido às mulheres que desejassem realizá-lo. Em 2019, o Parlamento britânico resolver intervir e votou para legalizar o aborto na Irlanda do Norte que fica na ilha da Irlanda, mas é parte do Reino Unido.

O governo da Irlanda do Norte passou a permitir o procedimento para pacientes com gravidez de até 10 semanas, mas ainda não há leis locais que tornam o aborto acessível para mulheres que estão com gravidez mais avançada (até a 12ª semana ou, em alguns casos, sem limite de tempo). Isso obriga algumas mulheres da Irlanda do Norte a viajar para outras partes do Reino Unido para realizar o procedimento.

“A falta de discussões sobre esse tema importante no Comitê Executivo (o governo da Irlanda do Norte) significa que eu não tenho escolha, a não ser dar a ordem”, disse o ministro do Reino Unido para a Irlanda do Norte, Brandon Lewis, em um comunicado. Ele afirma que tem poder legal para determinar que a Irlanda do Norte amplie os serviços de aborto e uma obrigação de fazer isso. Lewis ordenou que o departamento de saúde da Irlanda do Norte deve providenciar orçamento para que o serviço seja oferecido.