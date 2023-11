Governo do Catar afirma que Israel libertou 39 prisioneiros palestinos em acordo por trégua

Como parte de um acordo de cessar-fogo mediado pelo Catar, trinta e nove palestinos anteriormente detidos em prisões israelenses foram libertados. A notícia foi compartilhada no X, antigo Twitter, do porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Catar, responsável pela mediação do acordo.

Anteriormente, como parte do mesmo acordo, o grupo Hamas havia libertado 24 reféns que estavam na Faixa de Gaza. Esses reféns seguiram para o Egito, com o apoio da Cruz Vermelha. O gesto de libertação de prisioneiros marca um passo significativo na busca pela estabilidade na região.