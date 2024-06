Governo brasileiro manifesta indignação e condena bombardeio que feriu três brasileiros no Líbano

O Governo brasileiro, por meio do Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty) se manifestou sobre o ataque aéreo ocorrido na cidade de Saddike, no Sul do Líbano, no último sábado (1º) e que feriu três cidadãos do Brasil. Fatima Boustani, de 30 anos, e dois dos quatro filhos dela estavam em casa e ficaram feridos no bombardeio. A mulher está em estado gravíssimo, segundo a família. Os dois filhos - uma menina de 10 anos e um menino de 9 - também estão internados. A menina passou por três cirurgias e segue recebendo sangue na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), enquanto o garoto está em observação na enfermaria.

Segundo as primeiras informações, o ataque deste sábado foi realizado pelas Forças de Defesa de Israel contra o grupo armado islâmico Hezbollah na cidade de Saddike.

Veja a nota do Itamaraty sobre o caso

O Governo brasileiro manifesta sua indignação e condena o bombardeio de ontem, dia 1°, em Saddikine, no Sul do Líbano, que resultou em ferimentos em três cidadãos brasileiros. Todos estão recebendo tratamento no Hospital Libanês Italiano, em Tiro. O episódio ocorreu no contexto de ataques das forças armadas israelenses no Sul do Líbano e do Hezbollah no Norte de Israel. A Embaixada do Brasil em Beirute está em contato com os familiares e com a equipe médica e presta o apoio consular.

Desde o início do conflito entre Israel e Palestina, a Embaixada em Beirute monitora e mantém contato regular com os brasileiros residentes no Sul do Líbano.

O Brasil exorta as partes envolvidas nas hostilidades à máxima contenção, assim como ao respeito aos direitos humanos e ao direito humanitário, de forma que se previna o alastramento do conflito em Gaza e se evitem novas vítimas civis inocentes.