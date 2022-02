Itamaraty diz que não há 'condições de segurança' para resgate de brasileiros na Ucrânia

Pelo menos 500 brasileiros estão na Ucrânia, incluindo jogadores de futebol e familiares. A Embaixada do Brasil em Kiev, capital da Ucrânia, já cadastrou 160 pedidos de brasileiros que querem deixar o país sob invasão russa, segundo o Ministério das Relações Exteriores. Mas o Itamaraty afirma que não há “condições de segurança” nem logísticas para fazer o resgate porque o espaço aéreo ucraniano está fechado.

Antes desse anúncio, o presidente Jair Bolsonaro postou nas redes sociais que está “totalmente empenhado no esforço de proteger e auxiliar os brasileiros que estão na Ucrânia”.

O embaixador do Brasil em Kiev, Leonardo Gorgulho, disse à imprensa de Brasília, hoje, quinta-feira, 24, que os brasileiros estão sendo orientados a deixar a região leste da Ucrânia e se deslocar para a Kiev, enquanto aqueles que estão na região da fronteira, foram orientados a deixar a Ucrânia.

“Orientamos que os brasileiros na Ucrânia evitem áreas inseguras, com redes de comunicação e permaneçam em casa. Não estão dadas as condições de segurança para que essas pessoas sejam evacuadas”, acrescentou o embaixador.

Jogadores brasileiros que moram na Ucrânia com seus familiares se refugiaram em um hotel de Kiev. “Vários desses atletas já estão em contato com a embaixada. Jogadores ou não, estamos tentando ajudar, mas esses profissionais de futebol tem seus empregadores com apoio sólido. Os clubes estão tentando providenciar a saída deles do país”, explicou.

Os brasileiros podem entrar em contato com o corpo diplomático brasileiro por meio do site da Embaixada em Kiev, na página no Facebook e em grupo do Telegram.