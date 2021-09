Google caiu? Internautas reclamam de instabilidade nos serviços

Pelas redes sociais, alguns internautas reclamaram de instabilidades com o Google, nesta sexta-feira (10). A pergunta “o Google caiu?” foi feita por usuários nas redes sociais.

O site Downdetector, que monitora as falhas e instabilidades nos principais sites e serviços na internet, registrou picos de reclamações sobre o Google às 10h55 e às 16h10.

Reclamações sobre o Google (Reprodução / Downdetector)

Alguns usuários encontraram, ainda, problemas com o uso do Youtube e Gmail, que fazem parte do Google. O Youtube teve pico de problemas reportados no início da madrugada, às 0h54.

Reclamações sobre o Youtube (Reprodução / Downdetector)

Até o fechamento desta matéria, o Google não se pronunciou sobre a instabilidade no serviço.