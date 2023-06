Golpe: mulher perde quase R$900 mil para criminoso que se passava pelo ator Brad Pitt

Uma mulher moradora de Granada, na Espanha, foi vítima de um golpe virtual e perdeu quase R$900 mil. Ela acreditava que conversava com o ator norte-americano Brad Pitt (59) desde o início de 2022, quando começou a fazer parte de um fã clube do ator no Facebook.

A mulher e o golpista teriam começado a conversar de forma amistosa, mas a amizade começou a evoluir a ponto da espanhola acreditar que o ator estava apaixonado por ela. Segundo o jornal El País, a partir deste momento, o golpista passou a pedir dinheiro para a moça, afirmando que este seria utilizado para a produção de um filme.

Durante o período em que foi vítima do golpe, a mulher chegou a enviar cerca de 170 mil euros para o golpista, pouco mais de R$890 mil. O criminoso, que se passava por Brad Pitt, afirmava que um dia visitaria a moça na Espanha, prometeu que um dia gravariam juntos e enviava montagens utilizando fotos manipuladas digitalmente do ator norte-americano.

Há pouco mais de um mês, a mulher começou a suspeitar das ações do golpista e procurou um advogado. O golpista foi denunciado e poderá responder por fraude, lavagem de dinheiro e roubo de identidade.

Quem é Brad Pitt?

Brad Pitt é um ator norte-americano de 59 anos que estrelou diversos filmes clássicos e famosos. Também é conhecido por ser ex-marido das atrizes Jennifer Aniston e Angelina Jolie. O ator já recebeu diversas premiações, entre elas um Oscar e dois Globos de Ouro. Veja uma lista com os principais filmes do ator:

Clube da Luta (1999);

Era uma Vez em Hollywood (2019);

Tróia (2004);

Encontro Marcado (1998);

O Curioso Caso de Benjamin Button (2008);

Bastardos Inglórios (2009);

Sr. e Sra. Smith (2005);

Se7en - Os Sete Crimes Capitais (1995).

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)