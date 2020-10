Glenn Greenwald pede demissão do The Intercept

O jornalista Glenn Greenwald pediu demissão do portal The Intercept, do qual é um dos fundadores. O anúncio se deu nesta quinta-feira, 29, e a justificativa para o desligamento, segundo ele, é por ter sido censurado pelos editores do veículo nos Estados Unidos. Greenwald não fez referência ao The Intercept Brasil.

Greenwald afirma que o artigo censurado faz críticas ao candidato democrata à presidência dos Estados Unidos, Joe Biden. “A causa final e precipitante é que os editores do The Intercept, em violação do meu direito contratual de liberdade editorial, censuraram um artigo que escrevi esta semana, recusando-se a publicá-lo a menos que eu removesse todas as seções críticas ao candidato democrata à presidência Joe Biden, o candidato apoiado veementemente por todos os editores do Intercept de Nova York envolvidos neste esforço de supressão”, defendeu.

Segundo o jornalista, o artigo censurado revelava depoimentos de testemunhas com questões críticas sobre a conduta de Biden. O artigo, segundo o jornalista, será publicado na plataforma Substack.