Ginasta tcheca morre após tentar tirar selfie em penhasco perto do ‘castelo da Bela Adormecida'

A ginasta Natálie Štíchová, da República Tcheca, morreu após despencar de uma altura de quase 80 metros enquanto tentava tirar uma selfie com o famoso Castelo de Neuschwanstein como cenário. A construção fica na Alemanha e é conhecida por ter sido a inspiração do castelo do filme “A Bela Adormecida”, da Disney.

A jovem de 23 anos estava acompanhada do namorado, David, e de duas amigas, quando tudo aconteceu. Os quatro estavam fazendo uma trilha até o cume do monte Tegelberg, nos alpes alemães quando Natalie 'se aproximou da beira do penhasco’ para tirar fotos. Ao fazer uma selfie, ela teria se desequilibrado e caído.

"Se ela escorregou ou se um pedaço da borda se quebrou, isso nunca saberemos", disse uma amiga, que não quis se identificar, à imprensa local.

Após a queda, no dia 15 de agosto, Natalie foi resgatada com ferimentos graves e transportada de helicóptero até o hospital. No entanto, dias após o acidente, foi declarado que a jovem sofreu danos cerebrais irreversíveis e, na última quarta-feira (21), as medidas de suporte à vida foram interrompidas.

A ginasta era famosa em seu país e havia começado a treinar jovens atletas recentemente. “Natalia espalhou sorrisos ao longo de sua curta vida, e é assim que nos lembraremos dela para sempre”, disse seu clube, o Sokol Pribram Sports Gymnastics, em nota.

A mãe da jovem deixou uma mensagem de despedida para a filha, nas redes sociais no último domingo (25). “Estou orgulhosa por você ser minha filha, a garota dos meus sonhos. Você me ensinou muito. Eu gostaria que você pudesse me ensinar mais”, escreveu.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)