Gerente deixa TV de loja ligada para crianças em situação de rua verem desenho e web divide opiniões

Uma imagem que viralizou nas redes sociais está dividindo opiniões no Twitter. A cena em questão, mostra o gerente de uma loja de eletro eletrônicos na Ásia deixando ligada uma televisão na vitrine após o fechamento. A ideia foi entreter crianças em situação de rua que estavam perto do local e deixá-las assistir desenhos, algo que não podem fazer por conta da condição de vida e de seus pais.

Algumas pessoas elogiaram a atitude do homem, outras questionaram que ele poderia ter ofertado algo "mais útil" as crianças, como comida por exemplo. Outra parcela de tuiteiros diz que não se pode romantizar algo que apareçam crianças de ruas e outra parte diz que ao menos um afago foi dado e que as pessoas estão doentes; confira algumas opiniões; veja a cena e depois os comentários: