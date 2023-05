Gato de 8,5 kg sobrevive a queda do 6º andar de prédio; felino caiu em cima de carro

Uma incrível história de sobrevivência envolve um gato chamado Chunky Shifu, que resistiu a uma queda do 6º andar de um prédio na cidade de Bangcoc, na Tailândia. O felino caiu em cima de um carro, que teve o vidro traseiro quebrado, porém, surpreendentemente, o gato escapou do acidente sem nenhum sinal de ferimentos, conforme relatado pelo jornal britânico Daily Star.

O proprietário do veículo, Apiwat Toyothaka, compartilhou o incidente em seu perfil no Facebook. "Fiquei confuso com o que tinha acontecido. Foi apenas um gato caindo no meu carro, mas ele pesava 8,5 kg e quebrou o vidro. Ok, agora entendi", disse ele, junto com uma foto dos danos causados em seu automóvel.

"A síndica me ligou às 7h e disse que um gato caiu em cima do meu carro. Após inspecionar, ela ficou chocada ao encontrar vidros quebrados e destroços por toda parte. E debaixo dos destroços, lá estava o Shifu", completou Toyothaka.

O gato primeiro caiu no carro e depois no chão, por isso, acredita-se que a queda tenha sido amortecida, evitando que o felino sofresse arranhões. No entanto, os tutores de Shifu serão multados em 23 euros (cerca de R$ 123, segundo a cotação atual), uma vez que animais de estimação não são permitidos nos apartamentos.

Apesar do incidente, Toyothaka, um amante de animais, não ficou zangado e atualizou seus seguidores sobre o estado de saúde do gato: "Shifu está bem. Ele está comendo, bebendo e fazendo suas necessidades normalmente. Seu corpo não apresenta ferimentos ou hematomas, exceto pela falta de duas de suas garras".