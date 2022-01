Garoto despeja duas latas de desodorante no corpo e perde os dois mamilos

Um garoto de 15 anos perdeu os dois mamilos após aplicar duas latas de desodorante spray no peito, para cumprir o “desafio do mamilo”. As informações são do Topmídia News

O rapaz contou que no início da aplicação sentiu apenas um frescor, até sentir começar a queimar. “Não é realmente uma grande coisa. Então começa a queimar e você fica lá esperando que termine”, explicou o garoto.

Segundo o jornal Mirror, após o adolescente terminar a aplicação, um amigo o sacudiu, foi então que percebeu que os mamilos caíram. O rapaz diz que a cena parecia com verrugas caindo. ‘’Doeu. Era como pele exposta e em carne viva”, acrescentou o jovem.

Em seguida, o garoto foi a uma aula de idiomas, onde os colegas perceberam que a camisa dele estava com manchas de sangue. Quando questionado pelo professor, ele disse que estava tudo bem.

Apesar do acontecido, o rapaz afirma que não se arrepende de ter feito o desafio. “Eu me coloquei nessa posição porque aceitei o desafio. Agora que eu olho para trás, é estúpido, aconteceu. Agora eu não tenho mamilos”, afirmou.