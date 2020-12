Garota de 12 anos expulsa invasor pelado e excitado

Sergio Ulysee, de 37 anos, invadiu um apartamento e foi perseguido e expulso por uma menina de 12 anos no último dia 24 de dezembro, no interior do estado de Nova York, nos Estados Unidos. Ela disse à polícia que acordou e encontrou o homem "totalmente nu e fisicamente excitado".

De acordo com a polícia, o homem entrou pela janela da frente do apartamento e foi para um quarto nos fundos onde duas meninas dormiam. Uma das crianças gritou e acordou a outra, que pegou uma faca e perseguiu o suspeito. Sergio foi preso pouco tempo depois, após fugir de carro.

O chefe da polícia da cidade, Phillip S. Mattracion, elogiou a garota por agir com "extrema bravura, e sem hesitação ou medo". No entanto, ele afirmou que "ela correu um grande risco". "Felizmente, talvez nunca saibamos o que poderia ter acontecido se não fosse por suas ações heroicas", disse.

O homem mora no mesmo complexo de apartamentos das vítimas. Ele foi acusado de crime de motivação sexual e invasão de segundo grau, ao colocar em risco o bem-estar de uma criança.