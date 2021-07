Garota de 12 anos dá à luz e pai ‘orgulhoso’ vai em cana

Juan Miranda-Jara, de 24 anos, foi acusado de estupro de primeiro grau, depois que uma menina de 12 anos apareceu em um hospital de Tulsa (EUA) pronta para dar à luz ao filho dele em 14 de julho. As informações foram divulgadas pela Fox23.

Miranda-Jara apareceu em 14 de julho no Hospital Hillcrest no centro de Tulsa com a criança em trabalho de parto esperando se tornar um orgulhoso pai, mas acabou preso, disse o policial de Tulsa Danny Bean.

“Eles entraram como qualquer outro casal ficaria animado para dar à luz seu filho recém-nascido”, disse Bean.

Os médicos imediatamente ligaram para a polícia quando a garota apareceu. Eles disseram aos policiais que havia dado entrada no hospital uma vítima de estupro. Quando os policiais chegaram, Miranda-Jara disse com orgulho que ele era o pai da criança que a mãe de 12 anos estava prestes a dar à luz. Ele disse estranhar o motivo de a polícia estar envolvida na situação.

Os policiais acreditam que Miranda-Jara esperava ir para casa com a namorada infantil e o recém-nascido como se tudo fosse perfeitamente legal. A idade de consentimento em Oklahoma é 16 anos.

“Não recebemos esse tipo de ligação todos os dias”, disse Bean. “Certamente foi uma surpresa para todos os envolvidos.”

A primeira audiência de Miranda-Jara está agora marcada para 26 de agosto. Ele está detido por uma fiança de $ 50.000.

E a família?

Desde que FOX23 News divulgou a história da prisão de Miranda-Jara, TPD e FOX23 receberam inúmeras perguntas sobre como isso poderia ter acontecido. Bean disse que os investigadores da Divisão de Crise Infantil do TPD estão tentando descobrir como Miranda-Jara teve acesso à menina e como uma menina com idade suficiente para estar na 5ª ou 6ª série foi capaz de carregar um bebê durante uma gravidez sem ninguém o denunciar à polícia.

Bean disse que, devido à delicadeza da investigação, o público precisará dar aos policiais tempo para juntar as peças desde pelo menos nove meses, quando a menina ficou grávida, se não antes de como ela entrou em contato com Miranda-Jara e foi autorizada pela família a ter um relacionamento com ele.

“Sabemos que há muitas pessoas na comunidade que estão chocadas com isso, enojadas com isso, perturbadas com isso, têm perguntas, uma série de emoções”, disse ele. “Mas, com o tempo, seremos capazes de dar à comunidade as respostas que eles desejam. Simplesmente não temos todas as respostas agora para dar a eles e não queremos comprometer a investigação que ainda está acontecendo e realmente está começando agora. ”

Nascimento

A criança nasceu saudável e sem complicações. Assim que a investigação for concluída, caberá ao DHS de Oklahoma determinar o que acontecerá com as duas crianças, a mãe e o bebê recém-nascido.

Em fotos enviadas para a FOX23 News por um telespectador, Miranda-Jara, que passa apenas por Juan Miranda nas redes sociais, é visto postando que está em um relacionamento com a garota em seu perfil do Facebook, e há fotos de Miranda e a garota no que parece ser um chá de bebê onde eles estão celebrando o filho.