Garimpo improvisado: multidão invade obra e quebra rua em busca de ouro após boato; vídeo

Centenas de pessoas invadiram uma obra de saneamento no meio de uma área urbana e quebraram a rua em busca de ouro, após boatos de que o metal precioso foi encontrado no local. O caso aconteceu na cidade de Saragoça, na Colômbia. Vídeos publicados nas redes socoais mostram a multidão carregando sacos de terra, cavando a Rua Bolívar e procurando ouro na via, que foi transformada em um garimpo improvisado.

Segundo a imprensa local, após os rumores de que ouro havia sido encontrado na obra, a rua foi tomada por populares em questão de minutos. Sem ter o que fazer com a multidão, autoridades aguardaram os garimpeiros urbanos saírem do local para finalizar os trabalhos na rua.

Ainda não há confirmação que o metal foi encontrado na área.

A região do Bajo Cauca, em Antioquia, onde fica Saragoça, é uma das áreas da Colômbia que sofrem com garimpo ilegal. Cerca de 400.000 hectares de florestas nativas e fontes de água foram destribuídos por essa prática, de acordo com a imprensa local.