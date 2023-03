Garimpeiro amador encontra pepita de ouro avaliada em mais de R$ 800 mil na Austrália

Um garimpeiro amador encontrou uma enorme rocha com ouro, avaliada em US$ 160 mil (R$ 831 mil), na Austrália. A descoberta foi feita no estado de Victoria, em uma área conhecida como “Triângulo Dourado”, no final do ano passado.

A rocha pesa 4,6 quilos, com cerca de 2,6 quilos de ouro. Chamado de “Lucky Strike Nugget”, o espécime de ouro foi levado para a loja de prospecção Lucky Strike Gold e avaliado por Darren Kamp.

“Quando chegou minha mão, meu queixo caiu”, disse Kamp à CNN “Foi simplesmente incrível. Uma descoberta única na vida.”

Kamp está no ramo de prospecção de ouro há 43 anos e disse que “nunca viu uma rocha deste tamanho com aquela quantidade de ouro”.

O homem que encontrou a pedra pegou apenas metade da rocha para ser avaliada e questionou Kamp se poderia haver US$ 6.675 em ouro nela.

A rocha estava muito suja, então não era possível ver o ouro do lado de fora. Foi, então, que ele a partiu em duas porque pensou que haveria uma pepita de ouro dentro, disse Kamp.

Depois de limpo, Kamp percebeu que "podia ver o ouro saindo da rocha por toda parte", disse ele.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)