Funcionários de hotel tentam segurar portas com passagem do Tufão Yagi, no Vietnã

Milhares de pessoas do Vietnã sofreram com a passagem do Tufão Yagi na costa do país no último sábado (7). Considerada a mais poderosa da Ásia em 2024, a tempestade atingiu Vietnã, na ilha de Hainan, na China, e nas Filipinas, resultando, segundo o relatório mais recente, em 59 mortes e rastros de destruição.

Um vídeo mostra o momento em que vários funcionários de um hotel na cidade se unem para tentar manter as portas atingidas por fortes rajadas de vento. Assista:

A principal causa das mortes são os deslizamentos de terra e inundações gerados pelo tufão, conforme reportado pelo jornal britânico Daily Mail. Essa região abriga grandes operações de manufatura de empresas tanto nacionais quanto internacionais.

O tufão ainda provocou a falta de energia em milhares de residências, alagou rodovias, interrompeu as telecomunicações, paralisou a economia em áreas industriais e destruiu uma ponte de médio porte, além de derrubar centenas de árvores.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de oliberal.com)