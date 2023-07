Fortes chuvas deixam 40 mortos e 34 feridos na Coreia do Sul; 9 pessoas estão desaparecidas

As chuvas torrenciais que atingem a Coreia do Sul desde a última quinta-feira (13) provocaram a morte ao menos 40 pessoas e deixaram outras 34 feridas. De acordo com o Ministério do Interior, há ainda 9 desaparecidos. Yoon Suk Yeol, presidente do país, admitiu a gestão de áreas vulneráveis. Ele estava em viagem ao exterior e convocou uma reunião de resposta aos estragos com as equipes responsáveis nesta segunda-feira (17).

O centro e o sul do país foram as regiões mais atingidas. No sábado (15), 16 veículos, incluindo um ônibus, ficaram presos sob a estrutura de um túnel em Cheongju, a 110 quilômetros ao sul da capital Seul. A operação de resgate contou com 900 bombeiros, policiais e militares, mas a inundação do túnel deixou 12 mortos.