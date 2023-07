Parte do forro do PSM da 14 desaba após chuva forte em Belém

Na noite de sexta-feira, 30, uma parte do forro do Hospital Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti, o PSM da 14, localizado no bairro do Umarizal, em Belém, desabou com a forte chuva que caiu na capital. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o problema na unidade. A Prefeitura de Belém foi contactada pela reportagem do Grupo Liberal para se posicionar a respeito do assunto.

De acordo com as imagens, não havia pacientes no corredor onde houve o desabamento da estrutura e a água da chuva invadia livremente a unidade de saúde. Com o problema, vários cômodos do PSM ficaram alagados.

VEJA MAIS

Ainda na sexta-feira, 30, médicos terceirizados que atuam no Hospital Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti denunciam o atraso no pagamento dos salários, além de problemas na estrutura do prédio, que atende doentes da capital e de vários municípios paraenses. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) se posicionou a respeito apenas do atraso no pagamento, dizendo que “está pendente uma nota para a empresa On Saude, responsável pela contratação dos médicos que fazem o atendimento de porta do hospital”.

Na manhã deste sábado, 1º, a redação integrada de O Liberal solicitou novo posicionamento da Prefeitura de Belém sobre a situação registrada nas imagens que circulam nas redes sociais e aguarda retorno.