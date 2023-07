Médicos do PSM da 14 reclamam de salários atrasados

Médicos terceirizados que atuam no Hospital Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti (PSM da 14 de Março), no Umarizal, em Belém, denunciam o atraso no pagamento dos salários, além de problemas na estrutura do prédio, que atende doentes da capital e de vários municípios paraenses. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) informou que “está pendente uma nota para a empresa On Saude, responsável pela contratação dos médicos que fazem o atendimento de porta do hospital”.

“Gostaria de denunciar a situação de falta de pagamento dos médicos. A partir de sábado, não há escala de médicos para o hospital, que ficará sem os profissionais. É possível uma greve dos médicos da porta do Pronto Socorro da 14 de Março. Além disso, a enfermagem do local está em greve desde quinta (29)”, informou um denunciante que preferiu não se identificar.

Segundo a Sesma, o atraso do repasse à empresa “ocorreu em virtude da empresa ter dado entrada em duas certidões vencidas”. “Quanto a não ter escalas a partir do dia 1º de julho, o contrato com a On Saude vence dia 2/7, porém a empresa permanecerá prestando este serviço no hospital", comunicou a Secretaria.

Além do atraso no pagamento do salário dos médicos, outro problema seriam os aparelhos de ar condicionados das áreas de pediatria e clínica médica do HPSM, que estariam quebrados há mais de 3 meses. “As únicas informações que recebemos da gestão hospitalar é que a equipe de manutenção não foi paga”, afirma o denunciante.

Sobre as centrais de ar, a Sesma acrescentou que o “Departamento de Serviço Gerais da Sesma tem trabalhado na manutenção das centrais, sendo que a situação na pediatria esta semana foi resolvida por meio de uma manutenção preventiva e que ainda falta instalar novas centrais no espaço”, diz o texto enviado.

Nota de esclarecimento

Por meio de nota, a empresa ONSAUDE SERVIÇOS EM SAUDE esclarece que realiza a prestação dos serviços conforme contrato, e que foram encaminhados os documentos para pagamento dentro das determinações da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma).

De acordo com a empresa, a Prefeitura de Belém, através da Sesma, até a presente data, não realizou o pagamento da nota dos serviços devidamente prestados e alega ainda, que não sabe os motivos do não pagamento referente ao mês de maio de 2023, atraso que nunca ocorrera. A empresa ratifica que está procurando dialogar com a Sesma, encaminhando pedidos de esclarecimentos, oficiando sobre motivo da demora do repasse para que possa, da melhor forma, resolver essa situação, de maneira saudável e honrar com os médicos realizando os seus pagamentos. Por fim, a ONSAÚDE pede a compreensão de todos e diz que está na busca incessante para a solução rápida desta situação.

A reportagem procurou o Sindicato dos Médicos do Pará (Sindmepa) e o Conselho Regional de Medicina (CRM) e aguarda retorno.