Após inundações causadas por chuvas fortes, instituições de ensino são fechadas na capital da Índia

Partes da Índia foram atingidas por chuvas torrenciais que causaram inundações na capital Nova Délhi, após o rio Yamuna, um dos principais afluentes do Ganges, transbordar. Por conta da situação, o governo local fechou todas as instituições de ensino na cidade e aconselhou as pessoas a trabalhar em casa. O fechamento deve ser feito até o domingo (16).

A temporada de chuvas das Monções começou em 1º de junho, e Nova Délhi teve chuvas 113% acima da média para o período, segundo o Departamento de Meteorologia da Índia. Segundo a Reuters, foram chuvas nas regiões mais montanhosas ao norte que colaboraram para o transbordamento do rio. A cidade tem 20 milhões de habitantes.

O ministro-chefe da cidade, Arvind Kejriwal, diz que o Yamuna atingiu seu nível mais alto em 45 anos, e pode subir ainda mais ao longo do dia. "Devido ao fechamento das estações de tratamento de água, o abastecimento de água será afetado em até 25%. É por isso que faremos um racionamento de água", afirmou.

Também são duramente afetadas pelas chuvas outras regiões da Índia: os estados de Himachal Pradesh, Haryana e Uttarakhand registraram 105%, 91% e 22% mais chuva do que a média, respectivamente, desde o início da estação das monções. Ao menos 88 pessoas teriam morrido em Himachal Pradesh durante as chuvas incessantes desde 24 de junho.